Salut va detectar dos casos de tuberculosi al 2020

Actualitzada 24/03/2021 a les 20:29

Amb motiu del Dia Internacional de la Tuberculosi, que se celebra el 24 de març, el ministeri de Salut ha publicat avui el recull de dades del 2020 relatives al Programa de prevenció i control d'aquesta malaltia infecciosa. En aquest sentit, destaca que la taxa d'incidència continua sent baixa en casos de tuberculosi, amb dues sospites detectades l'any passat, que posteriorment es van confirmar. Amb aquests dos casos, el Principat situa la taxa d'incidència anual d'aquesta malaltia en 2,4 per cada 100.000 habitants, mentre que pel que fa a l'històric dels últims 23 anys, el darrer quinquenni ha fixat una taxa d'incidència de 3,2 afectats per la tuberculosi per cada 100.000 habitants, la xifra més baixa des que van començar a registrar aquestes dades el 1997.