Roger Puig assoleix el podi al supergegant dels Nacionals d'Àustria

Actualitzada 24/03/2021 a les 18:22

Roger Puig, el jove esquiador paralímpic, és a Axamer Lizum, Àustria, on es disputen els Nacionals austríacs i curses World Para Alpine Ski (Wpas). Ahir va assolir dues terceres posicions i avui ha tornat a repetir aquesta tercera plaça, en aquest cas al supergegant dels Nacionals.L’andorrà ha tornat a ser tercer, avui al supergegant corresponent als Campionats d’Àustria. A més d’aquesta cursa, hi havia previst un supergegant al Wpas, el qual l'esquiador no ha pogut completar.Matias Vargas ha disputat avui el descens d’Anniviers-Zinal corresponent als Campionats Nacionals de Suïssa. L’andorrà ha finalitzat 61è amb un crono de 1.14.36, a 4.15 del guanyador, que ha estat el suís Ralph Weber, amb un temps de 1.10.21.