Restringit l'espai aeri per la visita dels Reis d'Espanya

Actualitzada 24/03/2021 a les 09:50

El Govern ha decretat la prohibició del sobrevol d’helicòpters en tot l’espai aeri andorrà a excepció de les causes d’urgència durant la visita dels Reis d’Espanya al Principat d’Andorra els propers 25 i 26 de març.Segons el Decret 92/2021 que publica el BOPA aquest matí, per raons de defensa del territori, o bé de l’ordenació del trànsit i de la seguretat aèria, el Govern pot fixar les zones en què es prohibeix o es restringeix el trànsit d’aeronaus sobre el territori andorrà. També pot suspendre, de manera total o parcial, les activitats aèries en l’espai aeri per raons de policia i seguretat aèria o una altra causa de seguretat pública.En aquest context, s'ha decidit prohibir tant l’enlairament com el sobrevol d’aeronaus, tripulades i no tripulades, en l’espai aeri de tot el territori nacional, excepte les que circulin per aerovies controlades, durant la visita dels monarques així com la suspensió temporal de totes les autoritzacions administratives de vol durant aquestes dates.