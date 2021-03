Pastilles a la carta

El Tribunal de Corts va jutjar ahir un expresidiari per haver enviat una carta a un company d’un altre mòdul en la qual, segons la fiscalia, s’evidenciava que volien entrar i vendre una gran quantitat de droga a la presó. El ministeri públic demana tres anys de presó ferma.

Reincident o humorista. Una suposada broma entre companys de presó pot comportar que un expresidiari hagi de tornar a la Comella per un període de tres anys. El Tribunal de Corts va jutjar ahir un jove per haver intentat enviar una carta a un amic que es trobava ingressat al mòdul de reclusos preventius, en la qual el ministeri públic afirma que hi ha clares evidències de la voluntat d’introduir una gran quantitat de droga al centre penitenciari per procedir a la seva venda i treure’n rèdit econòmic. “En tot moment deixa clar que estan iniciant un procés per traficar