El ministre d’Economia també va visitar el Congrés i es va entrevistar amb la presidenta

El ministre d’Economia, Jordi Gallardo, va mantenir ahir a Madrid una reunió amb empresaris per presentar-los les oportunitats d’inversió al Principat, alhora que també va acudir al Congrés dels diputats i va mantenir una reunió amb la presidenta, Meritxell Batet.



En relació a la trobada amb empresaris, fonts del ministeri d’Economia van explicar que havia estat una reunió amb 15 professionals de diferents sectors: immobiliari, turístic i també de l’àmbit de la joieria, així com representants de grups d’inversió. Jordi Gallardo ha explicat els avantatges competitius que ofereix el país, un marc fiscal competitiu però alhora homologable, així com el procés

