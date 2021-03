Oberta la porta del passaport Covid

Actualitzada 24/03/2021 a les 05:53

La proposta del Parlament Europeu i del consell relatiu a un marc per a l’expedició, verificació i acceptació de certificats interoperables de vacunació, de test i de recuperació per facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de Covid-19, batejat com certificat verd digital, obre la porta que Brussel·les doni per bo el passaport Covid que posi en marxa el Govern. Per fer-ho, però, haurà de complir dos requisits: que el certificat verd del Govern estigui conforme amb el reglament que aprovi la Unió Europea i que el Principat accepti el certificat de qualsevol dels països membres.Així, al punt 18 de la proposta de reglament s’indica que cal tenir en compte que els acords en matèria de lliure circulació de persones celebrats per la Unió Europea i els seus Estats membres, per una banda, i determinats tercers països, de l’altra –entre els quals el Principat–, preveuen la possibilitat de restringir la lliure circulació per motius de salut pública. “Quan aquests acords no continguin un mecanisme d’incorporació d’actes de la Unió Europea, els certificats expedits als beneficiaris dels mateixos hauran d’acceptar-se en les condicions establertes en el present Reglament”, s’assenyala.Això, s’afegeix, “ha d’estar supeditat a l’adopció per part de la Comissió Europea d’un acte d’execució que estableixi que aquest tercer país expedeix certificats de conformitat amb el present reglament i ha ofert garanties formals que acceptarà els certificats expedits pels Estats membres”.D’altra banda, el reglament també assenyala que els andorrans i residents al Principat que es vacunin en un dels estats membres de la Unió Europea tindran dret a disposar del passaport Covid-19 del país on es vaccinin. S’assenyala a l’article 17 del projecte de reglament: “Els certificats que componen el certificat verd digital també podrien expedir-se a nacionals o residents d’Andorra, Mònaco, San Marino i la Santa Seu quan siguin vacunats per un Estat membre de la Unió Europea”.A la proposta de reglament es recorda que tot ciutadà de la Unió Europea té dret a circular i residir lliurement en el territori dels Estats membres, amb subjecció a les limitacions i condicions previstes en els tractats i en les disposicions adoptades per a la seva aplicació. Per justificar la posada en marxa d’un passaport Covid, el reglament assenyala que “no obstant això, algunes de les restriccions adoptades pels Estats membres per limitar la propagació de la Covid-19 han tingut un impacte en el dret dels ciutadans a la lliure circulació.Aquestes mesures han consistit sovint en restriccions de l’entrada o altres requisits específics aplicables als viatgers transfronterers, com quarantena, autoaïllament o test de detecció abans o després de l'arribada”. I recorden que “s’han vist especialment afectades les persones que viuen en regions frontereres i creuen les fronteres com a part de la seva vida quotidiana, ja sigui per motius laborals, educatius, sanitaris, familiars o d’un altre tipus”.