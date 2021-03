Mor un pacient de 79 anys amb Covid a l'hospital

Actualitzada 24/03/2021 a les 19:45

El ministre de Salut ha anunciat que ahir va traspassar un pacient de 79 anys amb Covid que estava ingressat a l'UCI del centre hospitalari. La víctima es converteix en la defunció 114 que ha provocat la pandèmia des de l'inici el març de l'any passat.Joan Martínez Benazet ha remarcat que continua el creixement de casos amb 47 positius més que deixen 11.638 afectats en total i 442 malalts actius. Les recuperacions augmenten a 11.082 amb les 32 altes de les últimes hores. L'hospital suma 9 pacients a la planta i 9 a l'UCI, tots intubats, entre ells un jove de 23 anys que no tenia patologies prèvies, un pacient de 61 anys i la resta superen els 70 anys i no estaven vacunats.El ministre ha informat que el brot de l'Escola andorrana de Santa Coloma suma 35 afectats i obliga a tenir tancades dues aules. Els contagis provocats pel focus d'Arinsal es mantenen en 70 i els de Grandvalira continuen sent 49 i ha insistit que aquests dos brots han sigut la punta de llança del brot actual, "hi ha hagut transmissió comunitària derivada del brot d'Arinsal" i d'altres actes socials que han generat més contagis perquè hi ha hagut relaxació de les mesures per la baixada de la incidència que hi havia fa unes setmanes.Els contagis al sistema educatiu mantenen 9 aules tancades, menys per als alumnes que ja han passat la malaltia, i 14 amb part dels escolars confinats a domicili.El consell de ministres ha acceptat avui la proposta dels ministres d'Interior i Salut per prorrogar dos mesos la facultat d'establir mesures restrictives per protegir la salut pública. Aquesta facultat es contempla a la llei i es passarà pel Consell General per poder decretar limitacions si calen ja que Martínez Benazet ha recalcat que han servit per contenir la propagació del SARS-CoV-2.