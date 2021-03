La Creu Roja, primer beneficiari del nou projecte solidari d'Andorra Telecom

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:38

La botiga solidària de la Creu Roja Andorrana serà el primer projecte que es beneficiarà del sistema de recaptació del fons solidari que han engegat Andorra Telecom, Univers Bomosa i l’empresa social catalana Worldcoo. L’acord permetrà als clients de l’empresa de telecomunicacions de participar en el finançament de projectes socials d e la ONG.El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, va explicar ahir en la roda de premsa de presentació de l’acord que la companyia ha desenvolupat una opció d’activació d’una donació fixa de 0,5 euros al mes perquè els clients que ho vulguin puguin fer efectiva aquesta aportació a través de la factura que tinguin contractada. L’activació de les donacions pot fer-se a través dels canals digitals d’Andorra Telecom, a l’àrea de client de l’app o la web, o en una botiga de la companyia i pot desactiviar-se en qualsevol moment.La botiga solidària de la Creu Roja, el primer beneficiari de l’acord, és un projecte social i de voluntariat nascut l’any passat per afrontar la complicada situació econòmica de moltes famílies arran de la crisi provocada per la Covid. A la botiga solidària de la Creu Roja es poden trobar articles de primera necessitat d’alimentació, higiene i neteja, i productes específics per a nadons i infants.Per la seva banda, el director general de l’empresa de telecomunicacions va destacar que la iniciativa arriba “en un moment especialment difícil per les conseqüències que la pandèmia de la Covid està provocant en moltes famílies”. Nadal va remarcar que l’acord amb Univers Bomosa i Worldcoo “ens dona a tots l’oportunitat de ser solidaris i fer microdonacions”. Nadal també va assenyalar que l’empresa col·labora en diversos projectes socials en el marc de la seva política de responsabilitat corporativa.Albert Batalla, que va intervenir en la presentació en nom d’Univers Bomosa i Worldcoo, va celebrar que el primer projecte de col·laboració amb Andorra Telecom “compleix amb escreix els criteris de selecció establerts”, ja que ofereix “un servei necessari per a moltes famílies del Principat”. Tots els projectes que Univers Bomosa i Worldcoo impulsan conjuntament a Andorra poden consultar-se a andorrasolidaria.worldcoo.com.Per la seva part, la responsable de l’àrea social de la Creu Roja Andorrana, Anna Arias, va lamentar que ara com ara l’ONG no veu “data de caducitat” al projecte vista la crisi actual. Arias, que va recalcar que les aliances “construeixen societats més fortes i resilients”, va recordar que l’objectiu de la Botiga Solidària és recaptar 30.000 euros.