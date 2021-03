L'UCI ja té 10 ingressats i hi ha 46 nous casos

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:01

La pandèmia no dona treva i els darrers dies han tornat a traduir-se en un increment de la pressió a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Divendres els pacients ingressats eren 5 i ahir ja arribaven a 10, tots amb necessitat de ventilació mecànica. El volum d’ingressats total, però, va a la baixa. Si dilluns eren 19 (10 a planta i 9 a l’UCI, 8 dels quals intubats) ahir eren 17 (7 a la planta Covid i 10 a l’UCI). Les dades de contagis segueixen també a l’alça. La xifra actualitzada d’ahir va sumar 46 nous positius, amb la qual cosa el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia puja fins als 11.591. Les altes totals també superen les 11.000 i s’eleven a 11.050. Després d’un lleuger descens, la dada de casos actius també va tornar a pujar, passant dels 418 als 428.Quant a l’afectació escolar, 23 aules estan sota vigilància activa, de les quals 10 es troben aïllades totalment i 13, parcialment. D’aquestes, 5 corresponen a l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella (tres de les quals en confinament total i dues de parcial) amb un brot actiu que ha derivat en un cribratge massiu a alumnes i professorat. A les proves practicades dilluns es va detectar el positiu d’un escolar, però el gruix més important s’ha fet avui. Amb aquest nou cas serien 27 els detectats al centre educatiu.D’altra banda, dilluns, jornada en què es va reprendre la vacunació, es van administrar un total de 116 vacunes. Van ser d’AstraZeneca i també de Pfizer. Avui hi haurà novament vacunacions i també dilluns que ve, segons la informació que van facilitar dilluns la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, i la cap d’àrea de promoció, prevenció i vigilància de la salut, Rosa Vidal. Entre les dues jornades la previsió es posar-ne 180 més.A partir d’aquí el calendari és incert excepte per a les segones dosis de les vacunes de Pfizer de la segona entrega procedent d’Espanya, que començaran l’1 d’abril. Els propers dies (sense que encara s’hagi determinat data) han d’arribar una nova partida de 5.800 dosis de Pfizer via Espanya, 3.000 més d’AstraZeneca per l’acord subscrit amb França; i les primeres adquirides en el marc del projecte Covax (9.500 de les 26.400 adquirides). Més de 8.000 persones ja han rebut la primera dosi i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, confia que amb les noves dosis a partir de l’abril ja es pugui cobrir la població d’entre 55 i 60 anys.