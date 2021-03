L'Estat ha d'indemnitzar dos ciutadans per la dilació del procés judicial

Actualitzada 24/03/2021 a les 13:59

El Tribunal Constitucional ha reconegut la vulneració del dret a tenir un judici d'una durada raonable a dos ciutadans que van interposar sengles recursos d'empara. Un dels casos afecta una dona que es va querellar contra l'exparella l'any 2015 per l'impagament de la manutenció de la filla comuna. Cinc anys després no s'havia fet cap instrucció a la Batllia motiu pel qual, el desembre del 2020, la demandant va acudir al TC. La mateixa fiscalia va admetre que no hi havia justificació per al retard. "No és una durada raonable i sobrepassa els períodes processals ordinaris en aquest tipus de contenciós", assenyalava al seu escrit d'argumentació. El Constitucional resol que la causa "no és d'una complexitat que permeti justificar l'absència absoluta d'activitat judicial per un període de cinc anys" i que, per tant, hi ha hagut vulneració de drets i la demandant té dret a ser indemnitzada pels perjudicis soferts.El segon cas és per una causa de blanqueig que es va obrir arran d'un informe de la UIFAND el juny del 2011. Es van obrir diligències prèvies contra diferents persones, entre les quals el demandant, però el juliol del 2017 la fiscalia va concloure que no hi havien indicis per a acusar-lo. El recurrent va sol·licitar llavors l'arxivament de les actuacions que l'afectaven i que s'aixequessin les mesures cautelar. El febrer del 2020 la fiscalia es va oposar a l'arxiu de les actuacions però no a que s'aixequessin les mesures cautelars. L'agost del 2020 el recurrent va insistir en la petició , sense obtenir resposta, el gener del 2021 va acudir al TC. L'home al·legava que "des de la incoació de l'expedient han transcorregut més de 9 anys, durant els quals s'ha trobat i es troba en una situació d'indefinició respecte de la seva situació processal, havent de suportar l'embargament de diversos vehicles de la seva propietat". En aquest cas també la fiscalia considera que hi ha hagut vulneració del dret a un judici de durada raonable. I el Constitucional resol que té dret a ser indemnitzat.En canvi, l'Alt Tribunal ha tombat el recurs d'un afectat del cas Valora, que també reclamava que es declarés la vulneració del seu dret a un judici de durada raonable.