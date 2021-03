Les sancions econòmiques s’eleven fins a un màxim de 400 euros perquè passa a ser considerada una infracció molt greu

Conduir i fer servir el telèfon mòbil serà una activitat de risc. De risc per a la butxaca del conductor si prospera l’esmena –ho farà–que ha presentat Demòcrates al projecte de llei del Codi de Circulació. Els grups de la majoria volen ser inflexibles amb aquesta imprudència que es pot observar quotidianament a les vies andorranes i que representa un enorme risc per a la seguretat vial.



Per això l’esmena de DA cataloga l’ús del mòbil amb el volant a les mans com una infracció molt greu, i deixa de ser considerada greu. Juntament amb el mòbil es fa referència a

