Govern prohibeix caçar al país per la celebració de la Cimera

Actualitzada 24/03/2021 a les 10:11

Davant de la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern entre els dies 18 i 22 d’abril del 2021, el Govern ha decidit prohibir la caça en tot el territori per garantir-ne la seguretat.Segons l'Ordre ministerial que ha publicat el BOPA aquest matí, en contemplació de les diferents lleis de cacera i el reglament dels vedats temporals de caça i les zones d’activitat humana per a la temporada de caça, el Govern ha tingut en compte la demanda del Departament de Policia del Ministeri de Justícia i Interior de prohibir la caça a Andorra durant els dies de celebració de la Cimera.D'acord amb l’article 31 de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, que autoritza la prohibició temporal de la caça en circumstàncies especials per part del ministeri responsable de la caça, es publica aquesta ordre.