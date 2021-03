Actualitzada 24/03/2021 a les 11:59

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) ha fet públiques avui les conclusions de l’informe presentat pel Principat d’Andorra sobre l’aplicació dels 11 articles de la Carta Social Europea des del 2015 fins al 2018.Segons ha informat el Govern en un comunicat, el Principat compleix amb 7 de les 11 disposicions, no obstant una de les que no compleix és el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte en matèria d’ocupació i de professió, sense discriminació basada en el sexe i garantir el dret a una remuneració igual per un treball igual o d'un mateix valor. En aquest cas, el Govern diu que segons Europa falten mesures que garanteixin transparència i cal promoure més la igualtat salarial.No obstant això, Govern argumenta que el Projecte de Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes que es va presentar el 10 de març del 2021 al Consell General, en cas de ser aprovat, donarà resposta a l'escletxa professional de gènere i la reducció de les diferències de remuneració entre dones i homes.L'altra conclusió negativa en el moment d'aprovar les conclusions del CEDS segons Govern, fa referència a la situació que viuen els estudiants que es veuen obligats a tenir una residència de tres anys per poder tramitar una demanda d’ajuda financera per realitzar estudis superiors. Respecte a aquest punt Govern argumenta que va presentar una modificació de llei que es va aprovar el passat juny i que suprimia aquest requisit.Per altra banda, segons el comunicat, Andorra compleix amb conformitat el dret al treball i destaca positivament la política de plena ocupació, l’orientació, la formació i la readaptació professionals, així com el dret a l’orientació i a la formació professional. També s’ha avaluat positivament l’existència de la formació tècnica i professional, l’accés a l’ensenyament tècnic superior i a l’ensenyament universitari, a la formació i la reeducació professionals dels treballadors adults i a les persones en situació d’atur de llarga durada. Així mateix hi ha conformitat en relació amb el dret de les persones amb discapacitat a tenir un treball i a rebre formació professional.Tot i això, segons informa Govern, en el bloc d'ocupació laboral hi ha hagut dues disposicions que no han estat avaluades per manca d'informació; fan referència a la Lliure elecció del treball, no discriminació o prohibició del treball forçós així com al dret de les persones discapacitades a l’autonomia, a la integració social i a la participació en la vida de la comunitat.