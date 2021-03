Actualitzada 24/03/2021 a les 16:07

Els bombers han hagut de realitzar una intervenció en un pis de Terra Vella, a la capital, després de rebre un avís de fum cap a les 14 h.Només una hora després, el foc ja ha estat extingit. El cos ha confirmat que no hi ha hagut ferits i no s'han produit grans afectacions.