El TC ratifica usar els saldos d'exdirectius de BPA per recapitalitzar el banc

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs presentat per sis exdirectius de BPA contra la sentència de la Batllia i del Tribunal Superior d'avalar la decisió de l'AREB de fer servir els saldos que tenien al banc per recapitalitzar l'entitat intervinguda, segons publica avui el BOPA. Frederic Borràs, Ricard Climent, Francisco Javier Campos, Joan Pau Miquel, Santiago De Rosselló i Cristina Lozano havien presentat un recurs contra la decisió aprovada per l'AREB el 21 d'abril del 2016 que els magistrats del Superior van declarar "ajustada al dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa".Els exdirectius demanaven al TC l'anul·lació de les sentències per una presumpta vulneració dels principis d’igualtat, de legalitat i d’irretroactivitat i del dret a la presumpció d’innocència i "que es declari el dret dels recurrents a recuperar els havers bancaris objecte del recurs, juntament amb els danys i perjudicis que s’hagin pogut causar".