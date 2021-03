El marc groc de National Geographic deixarà el llac d'Engolasters dimecres vinent

Actualitzada 24/03/2021 a les 13:51

El popular Yellow Border de National Geographic abandonarà el llac d'Engolasters el proper dimecres 31 de març després de gairebé nou mesos, tal i com ha informat Andorra Turisme, que ha avisat que encara resta una setmana per poder-se fotografiar-se amb l'estructura. En aquest sentit, des de l'empresa de promoció turística han posat en relleu el fort impacte que ha tingut el marc a les xarxes socials, on s'han compartit milers d'imatges de l'estructura, de quatre metres d'alçada per tres d'ample i 700 quilograms. Cal recordar que la instal·lació del marc s'inclou en l'acord de col·laboració signat entre Andorra Turisme i National Geographic.