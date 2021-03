El Govern modifica el Codi de Procediment Civil

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:42

El Govern ha aprovat i entrat a tràmit parlamentari el projecte de modificació de la Llei del Codi de Procediment Civil. Ho ha fet per la via de l’extrema urgència, per garantir que el text entri en vigor l’1 de maig, tal i com estava previst. De fet, l’entrada en vigor ja es va ajornar, una demanda del Col·legi d’advocats per evitar empitjorar el col·lapse judicial.La modificació, segons va informar el Govern, pretén facilitar l'aplicació de la llei, amb millores en el redactat que portin a evitar dubtes interpretatius. Pel que fa al contingut del text, van afegir que s’han introduït canvis en el procediment abreujat o l'assegurament de les sentències, que fan més garantista el procediment. Es tractaria de canvis de tipus tècnic. L’executiu va defensar que la llei també suposa una aposta per la introducció de les noves tecnologies, amb el procés d’implantació d’un sistema informàtic a l’administració de justícia.