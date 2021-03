El PS critica la gestió del Govern per l'arribada de turistes

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:28

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, denuncia la mala gestió que ha realitzat el Govern per a fer possible l’arribada de turistes per Setmana Santa al país. Ho va fer ahir en roda de premsa, en la qual ha manifestat que l’executiu ha tingut una “actitud victimista i populista” i no ha defensat “els interessos d’Andorra per les vies institucionals com hauria d’haver fet”. López va asseverar que el Govern els ha mantingut al marge de les negociacions i “no ha acceptat la nostra predisposició per ajudar i fer pinya exterior”. El president del grup parlamentari també va posar en relleu les decisions “erràtiques” de l’administració referents a la temporada d’hivern. Així, va dir que l’obligació de només vendre forfets a residents, la qual “no s’ha complert de manera estricta”, ha generat “inseguretat” als interlocutors. I va indicar que no entenen per què els ciutadans de Madrid, els quals tenien permís per sortir de la seva comunitat i arribar a Andorra, “no podien adquirir un forfet de manera adequada”.Al seu torn, el conseller general, Jordi Font, va comentar que no comprenen “el tracte discriminatori que ens estan fent” i va qüestionar si la transferència de competències del govern espanyol a les autonomies també suposa “el poder per confinar una frontera internacional”. Per cloure, va demanar al Govern “que es posi les piles i tranquil·litzi l’opinió pública”.