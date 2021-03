Catalunya estudia si permet visites familiars

Actualitzada 24/03/2021 a les 05:47

ELS HOTELERS SEGUEIXEN EN CRISI

“Dilluns rondàvem el 10% d’ocupació, però segur que rebrem cancel·lacions durant els propers dies” comentava ahir Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera en relació a les previsions per Setmana Santa. En aquest sentit, afegia que no té cap dubte que la xifra baixarà del 10% en pocs dies. “Tenim uns 15 hotels oberts dels 63 dels nostres associats”, concretava. Pujol explicava també que no hi ha pràcticament mobilitat. “No rebem ni visites de madrilenys, un públic molt fidel. Si som optimistes només podríem arribar a preveure que es poguessin atansar alguns visitants francesos” comentava. En aquest sentit, sí que admet que, de moment, els turistes gals continuen arribant, tot i que sigui amb comptagotes. “De fet, del 10% d’ocupació, un 9% són francesos”, indicava.

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, va dir ahir que ara l'executiu català i el Govern estan treballant per tal que els resdients puguin travessar la frontera i tenir mobilitat a Catalunya per tal de veure els seus familiars. Budó va fer aquestes declaracions en roda de premsa i va dir que "en l'àmbit del Procicat aquesta setmana veurem de quina manera resolem aquesta realitat en aquests espais, quan hi ha continuïtat i una convivència evidents a una banda i altra de la frontera".Cal recordar que el Govern porta temps insistint perquè es permeti la mobilitat bidireccional. De fet, en el marc de les darreres reunions que l’executiu ha mantingut amb la Generalitat, s’ha demanat que s’accepti la seva petició en base a tres arguments: la bona situació pel que fa a les dades sanitàries, la greu crisi econòmica que s’està patint, especialment en el sector turístic i comercial, i el fet que molts andorrans i residents tenen familiars a Catalunya. En aquest sentit, la petició per part del Govern és que es permeti la mobilitat bidireccional i que tant els andorrans puguin accedir a Catalunya com que els ciutadans del veí del sud puguin visitar el Principat. Un escenari que acabaria amb l’agonia dels sector hoteler i comercial que porta moltes setmanes seguides ofegat pel veto dels turistes al Principat.De fet, la pilota de l’àmbit competencial s’ha anat passant les darreres setmanes d’unes mans a unes altres deixant la població davant d’una incertesa evident.En aquest sentit, divendres passat, Espanya donava via lliure a viatjar per Catalunya mentre la Generalitat vetava l’entrada de turistes catalans fins a finals de Setmana Santa. “Les fronteres són competència del govern central i no estan tancades, l’Estat no limita la circulació a les seves fronteres per si s’ha de circular a un destí que no estigui prohibit. Però si ens movem per una comunitat autònoma, ens haurem d’adaptar a la normativa d’aquella autonomia” va aclarir finalment el ministre de salut Joan Martínez Benazet.De moment, doncs, fins que no es digui el contrari, els viatges d’andorrans i residents al territori veí del sud s’hauran de circumscriure als motius justificats existents des de l’inici de les restriccions.