Campanya per fomentar la detecció del càncer de còlon

Saravia va reclamar un cribratge per identificar casos de la malaltia al país

Vall Banc i Assandca han organitzat una campanya, Fes-t’ho mirar, per fomentar al detecció precoç del càncer de còlon. El pla ideat constarà de dos blocs; el primer serà el d’un espot per a la televisió i el segon consistirà a plantejar diferents reptes a la societat, el primer dels quals serà seguir durant una setmana una dieta per tal de prevenir el càncer de còlon. La campanya s’iniciarà el 31 de març, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, i es dedicarà als diagnòstics que afecten l’aparell digestiu.



El director general de negoci de Vall Banc, Sergi

#1 Realitat

(24/03/21 07:47)