Brussel·les apressa els governs per fer-lo operatiu al juny

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:29

Brussel·les apressa els governs dels estats que formen part de la Unió Europea per poder fer operatiu el passaport sanitari “a mitjans de juny”. El vicepresident de la Comissió Europea encarregat de Relacions Interinstitucionals, Maros Sefcovic, va assegurar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que hi ha “un fort suport” entre els vint-i-set països membres al nou document de viatge després de mantenir una reunió amb els ministres d’Afers Europeus de tots els executius.Veient que previsiblement els líders europeus donaran el seu vistiplau al passaport Covid-19 demà, l’executiu europeu reclama als seus governs que es posin les piles amb la “digitalització de la vacunació” per fer possible el nou sistema de mobilitat. “Per fer operatiu el sistema calen molts preparatius també a nivell estatal”, va avisar el vicepresident de la Comissió Europea encarregat de Relacions Interinstitucionals.El govern espanyol, per la seva banda, ja està treballant en la part tècnica d’aquest passaport, segons va avançar dilluns la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya. Val a recordar que de cara a crear un sistema europeu de control sanitari dels viatgers, cal primer que les autoritats a cada estat registrin digitalment la vacunació dels seus ciutadans. Un pas necessari per establir l’anomenat certificat verd digital que, de totes maneres, tindrà una versió en paper.El document, un cop s’aprovi, permetrà demostrar als viatgers si ja han estat vacunats, si han superat el virus o si han donat negatiu en un test de Covid-19.En paral·lel als treballs tècnics per al certificat verd digital, Brussel·les insisteix a les capitals i al Parlament Europeu que cal aprovar “amb urgència” la llei que doni empara al nou passaport sanitari.