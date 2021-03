Repunt més agressiu amb un jove de 23 anys a l'UCI

Actualitzada 24/03/2021 a les 18:43

L'anàlisi de les aigües residuals revela que un 60% dels casos de Covid-19 que hi ha ara al Principat corresponen a la variant britànica. El ministre Joan Martínez Benazet ha remarcat que els pacients que s'està tractant tenen efectes més greus i que aquesta soca del virus "és més transmissible perquè amb la variant de Wuhan no s'infectava tota la família i ara sí i el que veiem és que és més agressiva".El titular de Salut ha alertat que els pacients que ingressen ara tenen més complicacions i a diferència de les onades anteriors s'equiparen els infectats a hospitalitzats a planta i a l'UCI. I ha detallat que hi ha un jove de 23 anys que no tenia patologies prèvies "amb una afectació molt gran i és molt preocupant" i ha incidit que aquest cas ha de fer reflexionar a qui pensa que el virus només causa problemes greus a persones grans.Martínez Benazet ha comentat que s'han encarregat estudis genòmics sobre els positius que es diagnostiquen per confirmar si es tracta d'una variant més agressiva i ha precisat que a Alemanya es parla d'una major gravetat dels nous contagiats i que a França es registra molta ocupació a les UCI. I ha especificat que abans hi havia una cinquena part de pacients a cures intensives respecte el total d'hospitalitzats i ara la proporció és del 50% entre planta i UCI i per tant ha demanat extremar la precaució i reduir les interaccions socials a més d'inscriure's a la plataforma per vacunar-se.El ministre ha recalcat que en el repunt actual "la casuística no té res a veure amb la de la segona i tercera onada" perquè ara es detecten menys de 50 casos per dia i en les precedents es van superar o fregar el centenar de positius diaris. I ha afegit que la taxa de reproducció es manté estabilitzada perquè avui és d'1,17 i dilluns era d'1,14.