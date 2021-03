Aprovada la modificació del Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada

Actualitzada 24/03/2021 a les 19:53

El consell de ministres ha aprovat avui a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, una nova modificació del Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada. L'objectiu és que les persones que utilitzin el Servei de Mediació puguin tenir el suport tènic lletrat, especialment quan es tracta d'atorgar un conveni de separació matrimonial, de divorci o de regulació de mesures paternofilials, que posteriorment ha de ser homologat judicialment. "El servei ha esdevingut un servei útil i imprescindible a l’efecte de proporcionar una atenció personalitzada", ha destacat el ministre Rossell, que ha assenyalat el Col·legi d'Advocats ha mostrat total predisposició a l'hora d'elaborar les modificacions del Reglament i "en cap motiu hi ha hagut disconformitat amb el que finalment s'ha acabat acordant".Un altre dels canvis que s'introdueixen és la defensa i assistència tècnica lletrada de víctimes de violència de gènere o domèstica, així com víctimes de tràfic d'éssers humans, per tal d'adaptar la norma al Conveni del Consell d'Europa. Finalment, la modificació també permet introduir que en cas de situació econòmica desfavorable o d’insolvència sobrevinguda, el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes s’apliqui a totes les actuacions que es facin des de la petició d’aquest benefici i per als tràmits que s’hagin efectuat a partir del moment de la sol·licitud.