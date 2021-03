Andorra Telecom defensa mantenir el monopoli en l'acord amb la UE

La companyia de telecomunicacions explica les “especificitats” del país a Brussel·les

Andorra Telecom vol mantenir el monopoli en el sector de les telecomunicacions quan l'acord d'associació amb la Unió Europea entri en vigor. El director general de la companyia, Jordi Nadal, va explicar ahir que la companyia ha participat activament en les negociacions a Brussel·les per defensar els interessos d'Andorra Telecom i «l'especificitat andorrana». Nadal espera que, com ha aconseguit FEDA en el sector de l'energia, Andorra Telecom pugui mantenir-se com a operador principal. En les converses amb l’equip negociador de la Unió Europea, Andorra Telecom ha recalcat les característiques singulars del territori andorrà, com ara la diferència entre els pocs

