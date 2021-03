Andbank aconsegueix 29,5 milions de beneficis al 2020

Actualitzada 24/03/2021 a les 16:15

Andbank ha tancat l'any passat amb un benefici de 29,5 milions que suposo un augment de més del 5% respecte al resultat obtingut al 2019, segons ha informat aquesta tarda. El grup internacional especialitzat en banca privada destaca l'evolució positiva del negoci en els diferents mercats, l'obertura de noves oficines i la firma d'operacions corporatives com els factors que han incrementar el volum d'actius sota gestió un 11,4 %, fins als 26.567 milions d’euros. El creixement d'actius inclour l'adquisició de Bank Degroof Petercam Spain que es va concretar al juny.L'entitat remarca que el volum de negoci del grup ha crescut un 12,1 %, assolint els 28.587 milions d'euros en un any marcat per la crisi provocada per la pandèmia. Andbank assenyala que els indicadors de rendibilitat "confirmen la robustesa del model de negoci del grup" amb un ROE del 5,64 % i un ROTE (rendibilitat sobre el patrimoni tangible) d'un 13,70 %.Els recursos propis del banc han arribat durant el 2020 a 538 milions d'euros i les ràtios de solvència i liquiditat se situen per sobre dels paràmetres exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.