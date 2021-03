Retirada gradual dels ERTO al juliol

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:06

MODIFICACIONS AL TEXT LEGISLATIU

La Llei dels ERTO va ser aprovada al desembre, reformada al gener i esmenada la setmana passada per segon cop amb els vots favorables de la majoria i l’abstenció de l’oposició. El ministre d’Economia i Presidència Jordi Gallardo, va defensar al Consell General la necessitat d’introduir canvis legislatius en el text atesa la “dependència” d’Andorra envers les restriccions de mobilitat dels països veïns. Precisament, va posar en valor “la capacitat de reacció i flexibilitat del Govern” per adaptar-se “sobre la marxa” als canviants escenaris de la pandèmia.

El Govern i els grups parlamentaris treballen amb la idea que les ajudes a empreses i comerços (ERTO) desapareguin el mes de juliol, tal com marca la llei. Aquest plantejament inicial, òbviament, està sempre condicionat a la bona evolució de les dades epidemiològiques, i en tot cas no es vol fer de forma abrupta sinó desconnectar aquesta figura de mascareta d’oxigen a les empreses en funció de la situació que tingui cada sector.De moment hi ha un sector concret format per aquells hotels que no obren durant l’estiu que han demanat poder seguir beneficiant-se dels ERTO, ja que és una situació molt especial, doncs quan obrin –en els millors dels casos l’hivern vinent– hauran estat tancats per causa major més de 20 mesos. Els empresaris al·leguen que els serà impossible subsistir i mantenir la plantilla si es queden sense aquesta injecció de diner públic que permet capejar el temporal del coronavirus.L’executiu i la coalició parlamentària són conscients que el tracte no pot ser homogeni i generalitzat i que serà obligat modular la retirada de les ajudes en funció de cada ram, dels menys als més afectat per la crisi sanitària. No hi ha intenció, segons apunten fonts parlamentàries que donen suport al gabinet, de fer una retirada abrupta i de cop que podria significar el tancament definitiu d’empreses i les pèrdues de llocs de treball.En tot cas, la data màxima del juny és la que està fixada, pensant en una temporada d’estiu normalitzada amb l’arribada de turistes. Tot dependrà del nivell de contagis, de casos i dels efectes de la vacunació, no únicament a Andorra sinó també als països d’origen dels visitants que tradicionalment s’interessen per Andorra com a destí d’estiu. La intenció, a dia d’avui, és que a partir del 30 de juny els ERTO vagin desapareixent i les empreses tornin a una activitat que els permeti treballar sense ajudes.