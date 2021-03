MyInvestor assoleix els 1.000 milions de xifra de negoci

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:04

El neobanc participat per Andbank Espanya MyInvestor, en el qual també hi són presents El Corte Inglés Seguros i AXA Espanya, va aconseguir els 1.000 milions d’euros de xifra de negoci, comptant el saldo en comptes, inversió i hipoteques, consolidant així el seu lideratge com a la fintech més gran d’Espanya per volum. MyInvestor va assolir aquesta fita després d’haver multiplicat per 10 la seva xifra de negoci en tot just 20 mesos, des del juliol del 2019, quan va superar els 100 milions.El neobanc ha obtingut un creixement exponencial els últims 12 mesos, obtenint un creixement de volum de negoci del 254% des del març passat, en què la xifra era de 282 milions d’euros.Dels 1.000 milions d’euros actuals, 418 corresponen al dalo en compte, 326 als productes d'inversió i 256 a la cartera creditícia, majoritàriament hipotecària. En aquest sentit, destaca que MyInvestor ha concedit 1.500 préstecs hipotecaris dels quals més del 75% són subrogacions.