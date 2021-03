Mobilitat demana evitar els desplaçaments en cotxe pel centre dijous i divendres

Actualitzada 23/03/2021 a les 16:07

ℹ️ ️ Els dies 25 i 26 de març, la circulació es veurà afectada especialment a les parròquies centrals amb motiu de la visita dels reis d'Espanya en el marc de la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern. (1/2) pic.twitter.com/KspB9A6vHP — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) March 22, 2021

Mobilitat recomana a la ciutadania evitar agafar el cotxe per circular per les parròquies centrals dijous i divendres per les restriccions que hi haurà per la visita dels Reis d'Espanya. El servei de trànsit demana no fer desplaçaments innecessaris "i en la mesura del possible, desplaçar-vos a peu o fer ús del transport públic".Mobilitat especifica que els dies 25 i 26 de març "la circulació es veurà afectada especialment a les parròquies centrals amb motiu de la visita dels reis d'Espanya en el marc de la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern".