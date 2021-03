Actualitzada 23/03/2021 a les 12:25

La variant britànica és la primera soca de la Covid-19 que afecta a animals, segons han publicat diversos experts en la matèria durant les darreres hores.El primer cas es va detectar a Itàlia, i el va fer públic l'Institut en Investigació de Sanitat Animal del Piemont, Ligúria i la Vall d'Aosta, quan el 18 de març van detectar un gat contagiat de la variant britànica del coronavirus. El felí va mostrar problemes respiratoris aproximadament 10 dies després que els seus propietaris haguessin donat positiu per Covid-19 en la soca britànica.Paral·lelament, la revista científica bioRxiv, en la seva versió online, va publicar un estudi en el qual s'explicava les afectacions que havia tingut la variant britànica en animals de companyia, i es concloïa que els provocava una miocarditis, que és una inflamació del múscul cardíac. Un tercer cas va ser investigat per la Universitat de Texas, després que un gos i un gat presentessin símptomes, dies després que els seus propietaris contraguessin la Covid-19.Els experts en salut animal demanen que es tingui precaució en aquests casos, i que el més probable és que els animals s'hagin contagiat de les persones i no viceversa. No obstant això, els resultats dels estudis són encara preliminars.