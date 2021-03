La justícia va embargar 186 milions per sospites de blanqueig al 2020

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:50

La unitat d'intel·ligència financera (UIFand) va trametre l'any passat 74 informes a la Fiscalia, un 14% menys de casos que el 2019, en què es van arribar als 87. Tal i com es detalla en la memòria d'activitats del 2020, dels 74 informes tramesos, 69 van ser originats per bancs, un per agents immobiliaris, un per proveïdors de serveis de societats, mentre que els tres restants corresponen a altres organismes. Malgrat la baixada dels expedients tramitats, l'import amb possibilitat d'embargament judicial era considerablement superior al del 2019. Amb 186,6 milions d'euros, supera per més del doble els 72,4 milions amb possibilitat d'embargament del 2019.De la memòria destaca que el nombre total de desclaracions d'operacions sospites durant el 2020 va ascendir a 112, la majoria de les quals (99) provenen dels bancs. Això suposa un 18,8% menys que l'any anterior.D'altra banda, la cooperació internacional amb jurisdiccions externes va augmentar considerablement el 2020, passant de les 44 sol·licituds d'informació a les 63. A més, el nombre total d'expedients analitzats va ser de 956 (al 2019 es van arribar a les 1.035) de les quals 470 eren persones físiques i 486 jurídiques.