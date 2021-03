La Fundació Privada Tutelar i Govern renoven conveni

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:57

El Govern i la Fundació Privada Tutelar han firmat avui el conveni que els ha de permetre seguir treballant. Es tracta d'una renovació d'un conveni que no s'havia actualitzat des de l'any 2008 i que ara, per part de les dues parts, s'ha vist oportú fer-ho d'acord amb requeriments internacionals com el de les Nacions Unides. Els canvis que deriven d'aquesta actualització, doncs, tal com ha explicat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut Víctor Filloy, suposaran un canvi de mirada amb relació al terme de tutela. "Hem d'abolir el terme de tutela perquè era un concepte paternalista. A partir d'ara, parlarem de seguiment, atenció, cuidar a la persona, orientar-la, però mai tutelar. Perquè aquestes persones ja tenen la capacitat de decidir per si mateixes", afegia Filloy.Així doncs, la Fundació, que està dirigida acompanyar i donar suport a totes aquelles persones que tenen la capacitat jurídica modificada o alterada farà aquest gir intern, tot i que, de moment, com ha expressat el president Josep Rodríguez, no se'ls ha permès canviar el nom de l'entitat que, paradoxalment, conté la paraula "tutelar". Pel que fa a la partida econòmica, el Govern destinarà una aportació de 351.762,72 euros a cobrir el funcionament, els suports i els programes d'atenció del 2021.