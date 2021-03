La Fundació Crèdit Andorrà reprèn part de les activitats

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:05

Algunes de les activitats que organitza la Fundació Crèdit Andorrà i que es van aturar a causa de la pandèmia mundial provocada per la Covid-19 es tornaran a reprendre. Entre aquestes s'hi troben les visites guiades a alguns equipaments culturals o el senderisme per a majors de 60 anys.La primera activitat presencial ha estat una visita guiada al Museu Carmen Thyssen Andorra per veure l'exposició temporal 'Talents amb denominació d'origen: de Rigalt a Puigdengolas', una mostra centrada en el diàleg artístic entre la Col·lecció d'Art de Crèdit Andorrà i la Col·lecció Carmen Thyssen. Les visites han tingut lloc els dies 17 i 18 de març i les properes es preveuen els dies 23 i 24 de març, en dos torns, a les 11 h o a les 16 h.La segona activitat que hi ha programada pel que fa a visites guiades serà a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp i als seus voltants, que tindrà lloc el pròxim dia 2 de juny, a les 11 del matí i que està organitzada amb la col·laboració del Comú d'Encamp.Per tal de poder desenvolupar-les de manera segura, les activitats es fan seguint les recomanacions sanitàries de seguretat i prevenció contra la Covid-19. En aquest sentit, cal destacar que es fan en grups reduïts, mantenint les mesures de distanciament social i amb l'obligatorietat d'ús de mascareta, així com fetes amb una inscripció prèvia.