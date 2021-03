La crisi frenarà la inversió a Saetde durant sis anys

Actualitzada 23/03/2021 a les 07:14

Saetde no farà noves inversions en tres anys i les mantindrà al mínim els tres següents. El conseller delegat de la societat que gestiona les estacions d’esquí de Pas de la Casa-Grau Roig i Ordino Arcalís, Joan Viladomat, va revelar ahir en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, que la congelació de les inversions en les properes temporades serà la conseqüència més important per a l’empresa de la caiguda de l’activitat arran de la crisi del coronavirus. En valors absoluts, Saetde ha perdut 15 milions d’euros.La temporada ha estat “molt complicada”, admet Viladomat a l’entrevista. Així, “l’any passat”, explica el conseller delegat de Saetde, “vam poder obrir”, mentre que aquest any “no hem pogut fer-ho cap dia en condicions”. Això ha provocat, segons Viladomat, una caiguda del 95% dels ingressos respecte de la temporada passada.Segons l’accionista majoritari de Saetde, el manteniment del tancament perimetral de Catalunya fins després de Setmana Santa és el factor que ha donat l’estocada final a la temporada d’esquí d’enguany. Viladomat treballava amb la previsió que la Generalitat de Catalunya “deixaria entrar tothom” durant aquestes dates arran de la millora de les xifres de contagi, però l’oposició del govern català a permetre la mobilitat amb Andorra els ha ensorrat els plans.“Si haguéssim salvat la Setmana Santa hauríem acabat la temporada havent tingut 20 dies bons”, assegura Viladomat. Segons l’empresari, això hauria permès tancar la temporada amb una caiguda de la facturació en termes interanuals del 85% i no pas del 95%. “En aquests moments de pandèmia”, admet Viladomat, “la situació pot canviar en 24 hores i et desmunta les previsions”.Per pal·liar el cop en els comptes que ha suposat la caiguda de l’activitat arran de la crisi del coronavirus, el conseller delegat de Saetde demana al Govern que doni un cop de mà a les empreses fent “petits canvis” normatius que els permetin d’estalviar alguns pagaments a l’Estat o de renegociar favorablement els contractes amb altres empreses. “Els recursos de què disposa l’Estat andorrà són limitats. No són els mateixos que té França”, admet Viladomat. Per tant, conclou l’empresari, seria injust de demanar ajudes directes quantioses al Govern presidit per Xavier Espot, un executiu que ha fet un “esforç enorme” per afrontar les conseqüències negatives de la crisi del coronavirus. Viladomat, que celebra la feina feta per l’administració, es mostra “decebut” amb la Unió Europea, a la qual acusa d’incompetència i mala gestió en la compra de vacunes.Viladomat té l’esperança que l’activitat normal es recuperarà a partir del desembre d’aquest any. Tot i que admet que costarà tornar a l’escenari d’abans de la crisi, l’empresari andorrà creu que el turisme vacacional s’haurà recuperat l’any que ve.Pel que fa al compromís amb el Govern de no vendre forfets a no residents arran del tancament de les pistes franceses, Viladomat manifesta que l’acord s’ha respectat. “No hem fomentat l’arribada de turistes”, sosté el conseller delegat de Saetde. Viladomat emmarca el tancament de l’estació de Pas de la Casa en el compromís d’evitar que els turistes francesos hi pugessin a esquiar. Pel que fa al turisme català i al de la resta d’Espanya, l’empresari admet que n’hi ha hagut, però “poc”, i assegura que no s’ha promogut.Finalment, Viladomat reconeix que serà un repte el fet de mantenir el “model d’èxit” de les estacions d’esquí andorranes, ja que és un model que es fonamenta en la inversió contínua per poder garantir la qualitat de les instal·lacions i també un entorn comercial que, arran de la crisi del coronavirus, també ha quedat força tocat.