L'UdA acull el ple del Consell Universitari Iberoamericà a les portes de la Cimera

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:12

La Universitat d’Andorra (UdA) ha dut a terme una sessió extraordinària del ple del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB) aquesta tarda, per mitjans telemàtics, que ha reunit els presidents de les conferències de rectors i de les associacions d’universitats dels països de l’Amèrica Llatina i el Carib. La reunió ha comptat també amb la intervenció de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que n’ha fet l’obertura a més de la participació, com a amfitrió, del rector de l’UdA, Miquel Nicolau.La sessió ha servit per adoptar acords en relació als continguts previstos en matèria d'educació superior, ciència, tecnologia i innovació a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que se celebrarà el proper 21 d’abril a Andorra. A més, amb motiu de la presidència pro tempore d’Andorra, s’hi ha presentat la Hackató Universitària de la Cimera Iberoamericana Andorra 2020, una competició internacional impulsada conjuntament per la Fundació Cimera Iberoamericana i l’UdA que tindrà lloc els dies 15 i 16 d’abril en format virtual. Aquesta iniciativa s'adreça a estudiants i docents, que hauran de trobar la millor solució a un repte acadèmic que es plantejarà en directe.