Salut notifica 46 contagis i l'UCI augmenta a 10 pacients intubats

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:14

L'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha registrat una baixada d'ingressats per Covid-19 en les últimes 24 hores, passant dels 19 d'ahir als 17 d'avui, segons dades del SAAS. Amb tot, l'UCI ha patit un nou increment de malalts de coronavirus, i si ahir eren 9 pacients, dels quals vuit estaven ventilats, avui són 10 ingressats i tots ells estan sota ventilació mecànica. Els altres set hospitalitzats es troben a planta.El Govern ha informat aquesta tarda que ha notificat 46 contagis de coronavirus des de l'actualització sanitària d'ahir, que ha fet créixer el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 11.591. A més, després d'una petita baixada, s'ha tornat a registrar un petit augment de malalts actius, passant dels 418 als 428.D'altra banda, ahir es va administrar un total de 116 vacunes. Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa, de les quals 10 es troben aïllades totalment i 13 parcialment. A més, hi ha 37 classes en vigilància passiva.Pel que fa al brot de l'escola andorrana d'Andorra la Vella, segons ha pogut saber el Diari, continuen els cribratges. Avui s'estava fent la major part de les proves i ahir ja es va detectar, com a mínim, un positiu més, que s'ha de sumar als 26 contagis notificats. Demà el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, informarà de com evoluciona el brot al centre de la capital. L'Executiu ha precisat que cinc de les aules sota vigilància activa corresponen a l'andorrana d'Andorra la Vella (tres d'elles en confinament total i dues parcial).