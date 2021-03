L'Associació de Taxistes d'Andorra crea una app per millorar el servei

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:02

L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) posarà en marxa l’1 de maig Taxi Clic, una aplicació desenvolupada per l’empresa especialitzada en productes per al sector del taxi Taxitronic amb la qual vol oferir “un servei de millor qualitat als clients”, va explicar ahir el president de l’organització, Marcio Pereira. L’app es podrà trobar a les principals plataformes de distribució d’aplicacions d’internet i serà compatible amb la majoria de sistemes operatius.Segons el president de l’ATA, l’aplicació suposarà un salt qualitatiu en l’atenció al client. Amb aquest nou programa, va apuntar Pereira, el client que contracti un dels 50 taxistes associats a ATA podrà “observar a la pantalla el recorregut que ha fet el taxi des que ha contractat el servei fins que hi ha pujat i el que farà fins a la destinació”. A més, va remarcar Pereira, podrà calcular el temps que tardarà a anar-lo a buscar i a fer el viatge contractat i també saber d’entrada quant haurà de pagar.Ara com ara, va explicar el president de l’ATA, l’aplicació no incorporarà l’opció de pagar el servei per internet. Tot i això, l’associació està estudiant aquesta possibilitat i, si és factible i els clients la demanden, la incorporarà en el futur.A part de disposar de més informació sobre els recorreguts i els temps dels viatges, gràcies a Taxi Clic els clients podran seleccionar quin tipus de taxi volen contractar. És a dir, va explicar Pereira, podran demanar, per exemple, que els reculli un taxi adaptat per a persones amb discapacitat o que tingui datàfon per cobrar amb targeta.L’ATA decideix apostar per la innovació en un moment difícil per al sector del taxi d’Andorra. Arran de la crisi del coronavirus i la disminució del consum turístic consegüent, va recordar Pereira, els taxistes andorrans han perdut aproximadament el 50% dels ingressos.