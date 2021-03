Govern entra a tràmit parlamentari la modificació del Codi de Procediment Civil

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:58

El Govern ha anunciat que avui ha entrat a tràmit parlamentari el Projecte de modificació de la Llei del Codi de Procediment Civil, amb la prèvia aprovació per part del consell de ministres. El text legislatiu va ser aprovat parlamentàriament amb l'objectiu de disposar d'un instrument per resoldre conflictes en l'àmbit civil i està previst que entri en vigor a principis de maig.La modificació està motivada per facilitar l'aplicació de la Llei, amb millores en el redactat que portin a evitar dubtes interpretatius. A més, pel que fa al contingut del text, destaquen entre altres canvis el procediment abreujat o l'assegurament de les sentències, que fan més garantista el procediment.La Llei del Codi de Procediment Civil també suposa una aposta per la introducció de les noves tecnologies, amb el procés d’implantació d’un sistema informàtic a l’Administració de Justícia. Precisament, cal recordar que ja s’han aprovat dues modificacions del text al Consell General amb la finalitat que amb la seva entrada en vigor hi hagués les màximes garanties d'un òptim funcionament de tots els elements logístics i tecnològics previstos al Codi.