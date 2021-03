França “no tornarà a la normalitat” fins a l'estiu o potser fins a la tardor

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:06

RESTRICCIONS SENSE CANVIS A CATALUNYA

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, aposta per “mantenir” les mesures actuals durant la Setmana Santa i “no fer passos més enllà”. En declaracions a RAC1, també va avalar “no fer passos enrere a la primera de canvi”, en al·lusió a l’empitjorament de les dades epidemiològiques. Segon el secretari, la situació actual és d’“estancament” i no de pujada, tot i que no està descartat que aquest creixement arribi. Va reconèixer que la Setmana Santa és “un gran interrogant” i va confiar en el comportament de la població. Va dir que les hores del toc de queda es podrien replantejar però amb “una mirada més llarga, passada la Setmana Santa”, i va descartar modificacions en la restauració.

Alain Fischer, president del consell d’orientació de l’estratègia de vacunació considerat com “el senyor vacuna” del govern de França, va assegurar ahir en declaracions a la televisió BFMTV que el veí del nord “tornarà a la normalitat” a l’estiu o com a molt tard a la tardor. “Trigarà temps perquè la vida torni a la normalitat, la circulació del virus ha d’haver disminuït clarament i s’han de protegir les persones més vulnerables, és a dir, 20 milions de francesos”, va assenyalar Fischer.França, d’altra banda, va registrar ahir un nou rècord d’ingressats a cures intensives per Covid durant el 2021, amb 4.548 pacients, 142 més que el dia abans, mentre que el nombre de contagis va ser particularment elevat per a un dilluns, amb 15.792, van indicar les autoritats sanitàries. La pressió hospitalària segueix sent elevada, amb 26.488 llits ocupats per pacients amb aquesta malaltia, un increment del 4% en una setmana. Però la situació és particularment delicada a cures intensives, on l’increment de l’ocupació en set dies és gairebé del 8% i s’acosta al màxim marcat durant la segona onada, al novembre, quan es van fregar els 5.000 ingressos, tot i que encara està lluny dels 7.000 que es van superar la primera onada.D’altra banda, França va recordar que els viatges no essencials estan “estrictament desaconsellats” i va llançar una crida a limitar al màxim els d’oci a Espanya, davant els trasllats festius de francesos a Madrid. França apel·la “a limitar els viatges no essencials, així com al respecte de les regles de restricció dictades per les autoritats als llocs de destí”.