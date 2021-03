La fiscalia demana 3 anys de presó per intent de tràfic a la Comella

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:08

El Tribunal de Corts està jutjant aquest matí el cas d'un expresidiari que, presumptament, va intentar traficar amb 500 pastilles mentre estava intern a la presó. La fiscalia el considera culpable d'un delicte major de tràfic d'estupefaents al centre penitenciari en grau de temptativa per haver enviat una carta a un company d'un altre modul on hi figurava que tenia accés a 500 pastilles i que els diners no duren per sempre, per la qual cosa s'han d'activar. El ministeri públic sol·licita una pena de tres anys de presó ferma per al jove, ja que considera que la seva intenció era entrar la droga i vendre-la als reus de la Comella, i una multa de 2.000 euros.



El processat ha afirmat a la vista que la carta era una broma per mantenir l'amistat amb els companys del modul de preventius, ja que en el moment dels fets ell es trobava al de penats. I ha indicat que en cap moment tenien la intenció de traficar perquè "és impossible entrar tanta droga sense que t'enxampin". A més, ha apuntat que a l'escrit en cap moment es refereix a alguna substància estupefaent i reitera que "només era una broma entre amics". La defensa demana l'absolució.