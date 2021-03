Espanya aprova inocular el vaccí d'AstraZeneca a persones d'entre 55 i 65 anys

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:31

Les comunitats autònomes i el ministeri de Sanitat espanyol van acordar ahir a la tarda, en el decurs del consell interterritorial del sistema nacional de salut, que la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per AstraZeneca i la Universitat d’Oxford (el Regne Unit) s’inoculés també a les persones d’entre 55 i 65 anys.Aquesta decisió arriba després del dictamen d’ahir al matí de la comissió de salut pública, que havia avalat el seu ús en aquests grups, ampliant així en deu anys la franja d’edat de les persones que poden rebre el vaccí. Malgrat l’acord, en el transcurs de la trobada interter­ritorial les comunitats de Catalunya i Madrid van proposar que la vacunació amb AstraZeneca es pogués realitzar sense cap classe de limitació d’edat en tota la població. La petició dels dos territoris, però, no va trobar més suport en el si del consell i es va deixar en stand by en espera de tenir més evidències científiques dels efectes.