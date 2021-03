Escaldes i Andorra la Vella sortegen els horts per a la gent gran

El sorteig dels horts per la gent gran a Escaldes-Engordany.

Actualitzada 23/03/2021 a les 14:55

SORTEIG DEL HORTS

Gràcies @xavierespotmiro i família. Com cada any, cedeix els seus terrenys al @comuee per a la gent.

Agrair també, la Fundació Julia Reig per promoure aquest projecte.

Un total de 18 parcel·les han estat repartides entre 22 hortolans!

Bona collita. pic.twitter.com/P0uvcG9Hyg — Escaldes-Engordany (@comuee) March 23, 2021

Els horts per a la gent gran de la Margineda tindran aviat nous inquilins! Ja hem sortejat les 35 parcel·les i la consellera de Social, Meritxell Pujol, ha fet de mà innocent. Ara només cal acabar de posar a punt el terreny i el planter. A mitjans d'abril, a cultivar! ‍‍ pic.twitter.com/XJRn1dMLrp — Andorra la Vella (@AndorraCapital) March 23, 2021

Els comuns d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han celebrat aquest matí el sorteig de les parcel·les per tal de poder fer hort.El comú escaldenc ha sortejat un total de 18 parcel·les que s'han repartit entre 22 persones. Durant l'acte. La corporació ha agraït a la família Espot la cessió dels terrenys i a la Fundació Julia Reig per impulsar el projecte.A Andorra la Vella també s'ha fet el sorteig de les 35 parcel·les per fer hort a la parròquia, a la zona de la Margineda