Es reprèn la vacunació

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:05

El brot a l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella acumula un total de 26 positius per Covid. Ho va indicar ahir en roda de premsa la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, qui va manifestar que el ministeri està realitzant un cribratge tant als alumnes com als mestres i personal per veure quin és l’impacte del brot i també s’està duent a terme un estudi epidemiològic per saber-ne l’origen. Mas va asseverar que la situació a l’escola ha comportat el tancament de quatre aules i mantenir en vigilància passiva altres vuit classes en espera dels resultats del testatge massiu que es va iniciar ahir i finalitza avui. “Hem de veure quina és l’evolució de l’estudi i del cribratge per saber quin és l’estat del brot al centre escolar”, va dir.Quant als focus de coronavirus a Grandvalira i a Arinsal, Mas va assenyalar que el de la població massanenca, que se situa en 70 casos, “sembla que arribi a una fase d’estabilització”, tot i que encara “en podrien sortir alguns més”. Pel que fa al brot del sector del Tarter, va exposar que es manté en 49 positius, per la qual cosa va considerar que es troba controlat i estable.La secretària d’Estat també va informar que durant la darrera jornada es van detectar 28 contagis nous de Covid, una xifra que eleva el nombre de casos totals des de l’inici de la pandèmia a 11.500 infectats. Els malalts actius se situen en 418, tretze menys que diumenge, i les persones que han estat donades d’alta s’eleven a 11.014, que suposa que 41 residents més han superat el coronavirus.Mas va posar en relleu que “ens trobem en una situació de repunt” i que el nombre de nous casos es va reduir per l’efecte del cap de setmana. En aquest sentit, va voler enviar un missatge a la població destacant que “hem de restar molt atents a l’evolució de la pandèmia i no relaxar-nos ni abaixar la guàrdia pel bon ritme de contagis”. I va considerar que l’augment de la propagació del virus que està registrant el país és “multifactorial”, a més de matisar que en gran part es deu a les vacances de Carnaval, l’increment de la interacció social i l’efecte de “relaxament que tenim tots quan es redueixen els positius”.Amb referència a la situació a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, la pressió al sistema sanitari creix lleugerament i hi ha un total de dinou persones ingressades, una més que diumenge. D’aquestes, deu es troben hospitalitzades a la planta Covid del centre mèdic escaldenc i nou a la unitat de cures intensives (UCI), de les quals vuit requereixen ventilació mecànica. Respecte a l’afectació al sistema educatiu, va concretar que hi ha onze aules completament aïllades i dotze amb part dels alumnes confinats als seus domicilis pels positius detectats a la classe. Hi ha 22 grups escolars que es troben en vigilància passiva. La taxa de reproducció del virus es troba a 1,14, el mateix nivell de divendres passat.La vacunació amb AstraZeneca es va reprendre ahir després que divendres passat el ministeri de Salut decidís continuar administrant el vaccí. La cap de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, va explicar que durant la jornada d’ahir es van administrar una seixantena de dosis de la vacuna d’Oxford i de Pfizer, respectivament, i la previsió és inocular-ne prop d’un centenar més demà i 80 dilluns vinent. Vidal va manifestar que “a partir de l’1 d’abril es començarà a injectar la segona dosi de les primeres vacunes de Pfizer”. Per cloure, va puntualitzar que fins ahir s’havien administrat 9.288 dosis, de les quals 8.018 de la primera i 1.270 de la segona. I va exposar que hi ha 31.639 persones inscrites per rebre el vaccí.