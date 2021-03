Encamp viu el Dia Mundial de la Poesia

Actualitzada 23/03/2021 a les 21:56

Encamp s'ha tornat a citar amb la poesia, després que l'any passat la pandèmia mundial de la Covid-19 evités que es pogués celebrar-ne el Dia Mundial. El comú ha organitzat un acte que a comptat amb el ministeri de Cultura. A banda del recital de poesia, que ha anat a càrrec dels voluntaris per la llengua i alumnes del María Moliner, els assistents a l'acte han pogut gaudir d'un espectacle poètic i musical titulat 'Varosha', protagonitzat per la poeta Mireia Calafell i la violoncel·lista Björt Rùnars.La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha destacat que l'acte era "molt especial perquè tot i la pandèmia s'ha pogut celebrar, un any més, el Dia de la Poesia". Al seu torn la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que els feia "especial il·lusió" celebrar aquest acte que a més "vincula el projecte de llengua com és el voluntariat i els aprenents de català amb la poesia".La vetllada ha començat amb una lectura del poema 'No em despulleu', de Felícia Fuster que ha recitat Mas després del seu parlament. La ministra ha volgut també incloure en la seva al·locució el poema 'Hotel Andorra Park' del recentment desaparegut Joan Margarit. Per cloure l'acte Mireia Calafell ha recitat poemes, acompanyada al violoncel per Björt Rùnars, un recital inspirat en Varosha, una ciutat que va passar de ser destinació turística als seixanta a una ciutat fantasma.