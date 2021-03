Els clients digitals de Crèdit Andorrà arriben al 50%

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:08

Crèdit Andorrà manté la seva aposta per les solucions digitals, fet que ha provocat que durant el 2020 aquestes experimentessin un important creixement, que situa en el 50% el nombre de clients digitals. Els accessos a la banca online e-Crèdit durant el 2020 també s'han incrementat en un 24% respecte a l’any anterior i, en concret, el darrer trimestre de l'any passat es van superar el milió d'accessos.Un altre dels trets destacats és la modalitat d'accés. I és que fins a un 66% de les persones que accedeixen a la banca online de Crèdit Andorrà ho fan mitjançant el telèfon mòbil, el que suposa un increment del 33% respecte el 2019. A més a més, ha impulsat la contractació de productes i serveis a distància amb signatura digital. Un exemple de la bona rebuda d'aquesta iniciativa ha estat l'alta de més de 300 nous contractes de banca online amb firma digital durant en els últims sis mesos del 2020.El director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan Mas, ha explicat que "aquesta tendència de creixement en l'ús de la banca digital és molt rellevant per nosaltres, ja que com a Banc líder i pioner tenim el compromís d'oferir als nostres clients solucions digitals innovadores que aportin servei i valor afegit, i que s'adaptin a la situació actual i a les seves noves necessitats dels usuaris".