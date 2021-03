El dossier del Coprincipat a la Unesco costa 110.000 euros

Es preveu que el projecte de la candidatura es pugui entregar el 2024 o 2025

Andorra actualment té dos elements patrimonials reconeguts per la Unesco, la vall del Madriu-Perafita-Claror i les Festes del foc del solstici d’estiu, però no n’hi ha prou. Ahir, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, van explicar a la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports el treball conjunt per presentar un dels projectes més complexos que durà a terme el Principat en matèria de patrimoni mundial, el relatiu al projecte de la construcció del Coprincipat d’Andorra. Un projecte que va iniciar els seus tràmits el 2019, costarà de 90.000 a

