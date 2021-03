El PS denuncia la mala gestió del Govern per l'arribada de turistes catalans

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:29

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, denuncia la mala gestió que ha realitzat el Govern per a fer possible l'arribada de turistes per setmana santa al país. Ho ha fet aquesta tarda en roda de premsa, en la qual ha manifestat que l'executiu ha tingut una "actitud victimista i populista" i no ha defensat "els interessos d'Andorra per les vies institucionals com hauria d'haver fet". De la mateixa manera, López ha asseverat que el Govern els ha mantingut al marge de totes les negociacions i "no ha acceptat la nostra predisposició per ajudar i fer pinya exterior".

En aquest sentit, el conseller Jordi Font, ha indicat que des de la formació no entenen "el tracte discriminatori que ens estan fent". A més, ha qüestionat si la transferència de competències del govern espanyol a les autonomies també suposa "el poder per confinar una frontera internacional" I ha exposat que si "haguéssim fet la nostra feina amb l'executiu del país veí del sud sol·licitant que es respectessin els acords signats, molt probablement ens trobaríem en una excepció". Font ha enviat un missatge a l'executiu perquè "es posi les piles i tranquil·litzi a l'opinió pública andorrana", ja que aquesta qüestió "preocupa i molt".

López també ha posat de manifest les decisions "erràtiques" del Govern referents a la temporada d'hivern. Així, ha expressat que l'obligació de només vendre forfets a residents, la qual "no s'ha complert de manera estricta", ha generat "inseguretat" als interlocutors. Per cloure, el president del grup parlamentari ha assenyalat que no entenen per què els ciutadans de Madrid, els quals podien sortir de la seva comunitat i arribar a Andorra, no podien adquirir un forfet de manera adequada".