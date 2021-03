El concurs 'plaer d'escriure' aplega textos de 35 alumnes

Actualitzada 23/03/2021 a les 11:01

L'Associació dels Membres de l'Ordre de les Palmes Acadèmiques (AMOPA) va convocar un concurs d'escriptura, anomenat 'plaer d'esciure, entre els alumnes de 9 a 11 anys en el qual calia descriure una ciutat del futur redactant un text d'una pàgina aproximadament, el qual podia ser en forma de poema. El nombre de participants per classe havia de ser d'un màxim de cinc alumnes, i en total hi van participar 35. Els respectius centres escolars van enviar els textos a l'AMOPA, que va escollir els dos millors poemes i els dos millors textos. Els guanyadors van rebre un val per a una compra en una llibreria. Martina Galera i Flora Dupin, per la poesia, i Célina Crichton i Lucia Dias, per un text, van ser els guardonats.