El documental de la família Elrington Samaniego al cicle de cinema de muntanya

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:57

"Volta al món en família. Un any viatjant, fent i desfent maletes" aquest és el títol del documental que la família Elrington Samaniego d’Andorra, amb residència a Soldeu, projectarà aquest dimecres 24 de març al Teatre de les Fontetes de la Massana.Lluny de viatjar en solitari, aquesta família es va proposar fer la volta al món sense presses i dedicar 10 mesos de les seves vides a viure viatjant.Aquest relat mostra com van decidir organitzar-se i realitzar aquest somni una família amb dues filles adolescents de 16 anys que es van aventurar a fer un viatge de 85.000 km, durant un any i amb una amb motxilla per donar la volta al món i amb l'inesperat confinament mundial per la pandèmia de la Covid-19 a una illa de Filipines.La sessió també es farà en streaming a través de la web www.lamassana.ad i del canal de youtube del comú de la Massana.