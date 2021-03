Dos mesos de presó per a un expolicia per assetjament

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:30

L’expolicia que va ingressar a la presó per odre judicial per assetjar una veïna va ser condemnat a dos mesos de privació de llibertat a través d’una ordenança penal. En tot cas la seva estada a la presó serà més curta per bon comportament. L’home es troba en un mòdul aïllat de la resta d’interns per a la seva pròpia protecció, per evitar algun tipus d’agressió si s’arriba a saber que havia format part del cos de seguretat.El seu ingrés va tenir lloc a final del mes passat, ja que va ser denunciat per assetjar una veïna i agafar-li la correspondència de la bústia. Va ser acusat de delictes contra la llibertat, contra la intimitat i contra la inviolabilitat, i l’home va reconèixer els fets ja que se l’havia enregistrat amb unes càmeres de seguretat. Segons ha sabut el Diari, les desavinences podien venir per la ruptura sentimental de la dona amb el seu fill. L’expolicia ja es va veure obligat a deixar el cos el 2012 i a jubilar-se després de ser acusat d’emportar-se objectes del despatx de policia, la gran majoria de molt poc valor econòmic.Tot i aquest problema, era una persona estimada pels companys, però el fet de patir cleptomania li va impedir la permanència i va haver de retirar-se i deixar la professió.En l’afer d’Encamp, que l’ha portat a la presó, una veïna va acusar-lo d’assetjament. Des de la primera denúncia de la víctima fins a la detenció va passar un any, ja que el seu comportament inicial no era motiu de delicte, però després d’un temps de normalitat la dona va tornar a denunciar que el mal comportament del veí s’havia intensificat i que se sentia atemorida, tot i que sempre actuava intentant no ser vist.Fotos i vídeos van poder demostrar les accions, fins que a final de febrer l’instructor va decidir que eres prou importants per decretar el seu ingrés al centre penitenciari. Ho va fer a través d’una ordenança penal –judici ràpid– i una condemna de dos mesos.