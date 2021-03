DA votarà contra l'esmena per despenalitzar l'avortament

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:01

PROPOSICIÓ DE LLEI PER RENOVAR LA GESTIÓ DE LES FUNDACIONS

Els grups de la majoria han entrat a tràmit una proposició de llei per modernitzar i agilitzar la gestió de les fundacions del país. L’objectiu del text és actualitzar la llei vigent, que data del 2008. Els presidents van dir que la llei ha estat “una eina eficaç”, però “han passat tretze anys i era necessari actualitzar-la”. I van destacar que han recollit demandes de les fundacions del país.

El grup parlamentari de Demòcrates votarà en contra de l’esmena per despenalitzar l’avortament que presentarà el PS al projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones. Ho va afirmar al Diari el president de DA, Carles Enseñat, qui va exposar que la legalització de la pràctica comportaria la dimissió del Copríncep episcopal. Així doncs, va manifestar que per modificar el Codi Penal prèviament hi ha d’haver una reforma de la Constitució, la qual va puntualitzar que “és molt clara”. “Hi ha un article que protegeix el dret a la vida en totes les seves fases i queda molt clar que l’avortament és una línia vermella i en l’última visita del nunci apostòlic ho va deixar molt clar”, va assenyalar.Enseñat va refermar la posició del grup parlamentari demòcrata exposant que la despenalització “no està en la nostra agenda ni en el nostre cap”. “Estem plenament convençuts que representa una reforma molt més important” i si l’esmena del PS “va en aquesta direcció nosaltres hi votarem en contra”. A més, va reiterar que fer-ho suposaria “el final del règim constitucional que tenim al nostre país” i va al·legar que si “volen presentar una esmena, benvinguda sigui, però el debat al Consell l’hem de tenir del tot” i “no podem obviar que una cosa condiciona les altres”.Cal recordar que el Govern va respondre a França i a altres deu països més que van instar Andorra a despenalitzar l’avortament que prenia nota de la recomanació, però va destacar que “qualsevol modificació del text constitucional exigeix l’aprovació per majoria parlamentària, cosa que el dia d’avui no podem garantir”. Tal com va avançar el Diari i aprofitant el període d’esmenes al projecte de llei d’igualtat, el grup parlamentari socialdemòcrata tornarà a portar al Consell General el debat per “veure si és una qüestió de majoria parlamentària o de voluntat”.